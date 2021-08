Mecenati per l’arte al fianco di Draghi: Il Pnnr serva al rilancio del Sud e dell’Italia puntando su cultura e sport

“Il boom dei visitatori nei luoghi d’arte in questi giorni è emblematico della necessità imprescindibile di puntate sull’arte e sui gioielli del bel Paese per la ripresa post pandemica”. Ad affermarlo è Roberto Cogliandro, presidente dell’Associazione Macs (Mecenati dell’arte, il cinema e lo sport). “L’Italia e i suoi 8000 comuni – continua Cogliandro – devono puntare sulla cultura e prendere spunto dai fondi del recovery per riammodernare l’immenso patrimonio storico artistico. In particolare dal Sud può ripartire la rinascita puntando su arte e cultura ma anche su cinema e sport. Proprio da quest’ultimo settore abbiano già visto i grandi risultati di queste settimane ed emerge la necessità di puntare sul rilancio degli impianti per andare incontro alle esigenze soprattutto dei giovani”.