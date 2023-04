Mecfond, contenzioso con Leonardo: richiesta di danni di 23 mln. Società assistita dallo studio legale Carnelutti

Mecfond avvia una azione di risarcimento danni nei confronti di Leonardo, colpevole – come si legge nell’atto di citazione preso il Tribunale di Roma – di aver “tradito, con evidente abuso del diritto, le legittime aspettative di Mecfond Arospace”. La domanda di condanna formulata da Mecfond ammonta ad oltre 23 milioni di euro ed è lecito attendersi una furiosa battaglia giudiziaria. La prima udienza davanti alla X sezione del Tribunale è fissata per il prossimo 24 luglio. La società è assistita dagli avvocati Maurizio d’Albora e Benedetta Bruno dello studio Carnelutti di Napoli.

La società

Mecfond è una storica azienda napoletana che da oltre 150 anni opera nel campo della progettazione, fabbricazione e manutenzione di macchine e sistemi complessi universalmente utilizzati nel settore automotive. “Negli anni’80 – si legge in una nota della società -, fu rilevata dalla Finsider del Gruppo Iri, ma, a causa di una crisi internazionale del settore, cessò di operare e, solo nel 1999, fu rilevata da un suo ex dipendente, Giorgio Nugnes. Egli, nell’arco di un decennio, la riportò agli antichi splendori. Nel 2007, Alenia, per attuare un programma di delocalizzazione del suo stabilimento di Nola, e incrementare le sue attività nel settore aerospaziale, chiese a Nugnes, suo primario fornitore, di costituire la Mecfond Aerospace prospettandole, a fronte di rilevanti investimenti, ingenti flussi di lavoro. Dopo pochi anni, però, le promesse di Alenia furono, mano a mano, disattese e Mecfond Aerospace, nel 2015 fu costretta a chiudere i battenti registrando immense perdite che furono assorbite dalla capogruppo”.