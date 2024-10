Mecfond, ok alla proposta dei legali d’Albora, Coppola e Bifolco: il Tribunale omologa l’accordo di ristrutturazione

Il Tribunale di Napoli ha omologato l’Accordo di ristrutturazione ex artt. 57 CCII proposto da Mecfond Spa, storica azienda iscritta nel registro speciale dei marchi storici di Interesse Nazionale, che da oltre 150 anni opera nel campo della progettazione, fabbricazione e manutenzione di macchine e sistemi complessi universalmente utilizzati nel settore automotive. Nell’operazione, Mecfond è stata assistita da Carnelutti Napoli e Bifolco & Associati, con un team composto da Maurizio d’Albora (Global Advisor), Vincenzo Coppola (Legal advisor) e Luciano Bifolco (Financial advisor).

L’Accordo di ristrutturazione, a riprova della validità e sostenibilità della proposta, ha registrato l’adesione del 77% dei creditori, tra i quali, principalmente, il ceto bancario e l’Agenzia delle Entrate. Ad assistere i principali istituti di credito è stato lo studio DWF, con un team composto dal partner Matteo Pasculli e dall’Associate Alice Dognini.

Con l’Erario è stato siglata una transazione fiscale ex art. 63 CCII curata dall’avvocato Lucio Visciano, con l’assistenza del commercialista della società, Fabio Rossi.

Al team multidisciplinare hanno partecipato, per gli aspetti industriali e finanziari, Massimiliano Muneghina, Antonella Troianiello, Rita Pascale, Vincenzo Napolitano e Luca Bifolco, mentre i profili lavoristici sono stati curati da Massimiliano Nesci e Francesco Castellano.

Giorgio Nugnes, presidente di Mecfond, ha manifestato la sua “grande soddisfazione per il risultato raggiunto che salvando e rilanciando a livello internazionale lo storico marchio Mecfond contribuirà, al tempo stesso, a rafforzare il settore industriale del nostro Mezzogiorno”.