Med Cooking Congress VII edizione: in navigazione da Stabia Main Port a Massa Lubrense

Aperte le registrazioni per la VII edizione del Med Cooking Congress, in programma dal 20 al 26 aprile allo Stabia Main Port di Castellammare di Stabia, approdo turistico per mega e gigayacht fino a 180 metri al centro della città.

Un programma vasto, con Focus sulla città di Castellammare di Stabia e la fascia di costa, ospiti internazionali e workshop di aggiornamento professionale. Informare, Promuovere, Tutelare è l’obiettivo dell’evento alla VII edizione, che dopo le tappe in Grecia, Spagna e Croazia fa base per il 2026 a Stabia Main Port per accendere i riflettori sulle 28 sorgenti della città e sulla tutela del mare, navigando lungo la fascia di costa.

Sono previsti: Convegni sul turismo marittimo ed enogastronomico, confronti sull’identità territoriale con fam trip ed educational. Ci saranno tour ai siti archeologici dell’antica Stabiae (Ville Romane e Museo Libero D’Orsi), navigazione dallo Stabia Main Port al banco di Santa Croce e all’Area Marina Protetta di Punta Campanella, visita allo Stabilimento Cordami di Stabia dell’Agenzia di Difesa, tra le più antiche corderie d’Italia, visite guidate al centro storico stabiese con approfondimento sulle 28 sorgenti di Castellammare di Stabia. Inoltre ogni sera sono previste cene spettacolo, mentre nel pomeriggio ci saranno laboratori per giovani futuri chef, organizzati in sinergia con la condotta Slow Food Penisola Sorrentina/Stabia/Capri e l’istituto alberghiero R. Viviani di Castellammare di Stabia. Agli appuntamenti dal 20’al 23 aprile si potrà accedere solo con invito o registrandosi al sito www.medcookingcongress.com

Dal 24 aprile fino a domenica 26 aprile sarà inoltre aperto il villaggio del mare,‘organizzato in partnership con il Comitato Borgo Antico di Stabia, Lega Navale Stabia, Circolo Nautico Stabia, l’Associazione Porto Borbonico di Stabia, comitato Identità Stabiane, e le Associazioni Stabiesi Post Fata Resurgo e Antica Necropoli di Stabia. Il villaggio con giochi per i più piccoli, musica e food, sarà allestito in via Duilio nella zona degli storici chalet di Castellammare di Stabia in collaborazione con il Comune di Castellammare di Stabia.

Infine il 25 e 26 aprile sono in programma due importantissimi Open Day, dedicati allo sport del mare; alla Lega Navale di Castellammare di Stabia e al Circolo Nautico Stabia con la partecipazione dei Fratelli Abbagnale.

Sul sito Med Cooking Congress e’ già presente il programma e la possibilità di registrarsi ai vari incontri e tour, anche via mare, da Stabia Main Port a Massa Lubrense; con a bordo esperti di tutela ambientale ed Aree Marine Protette. Ad attendere gli ospiti, allo sbarco a Massa Lubrense, ci sarà la delegazione dell’associazione ristoratori Lubrensi.

Per info e contatti, è possibile registrarsi su: www.medcookingcongress.com