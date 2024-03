Medallia annuncia la nomina di Ben Brewer a nuovo Chief Revenue Officer

Medallia, Inc., leader globale nell’esperienza dei clienti e dei dipendenti e con una filiale italiana presente da anni, ha annunciato la nomina di Ben Brewer a Chief Revenue Officer.

Brewer ha maturato una lunga esperienza alla guida di grandi organizzazioni come Cornerstone OnDemand, SAP Concur e Nintex.

“Siamo entusiasti che un leader con una carriera come Ben si unisca a noi per guidare la prossima fase di crescita di Medallia” ha dichiarato Joe Tyrrell, CEO di Medallia. “La sua passione nel supportare le imprese a fornire esperienze personalizzate e la sua capacità di promuovere la crescita all’interno dei suoi team lo rendono un elemento di valore per la nostra azienda e la nostra cultura professionale”.

Recentemente Brewer ha ricoperto il ruolo di Chief Sales Officer presso Cornerstone OnDemand. In questo ruolo ha ottenuto una crescita significativa del business, supportando i clienti in tutte le regioni nell’utilizzo della tecnologia cloud-based di Cornerstone e aiutando i dipendenti a coinvolgere meglio i loro clienti e partner.

“Medallia è leader nel settore della customer experience e ha la reputazione di essere all’avanguardia nell’innovazione a livello mondiale: sono emozionato di entrare a far parte di questa importante realtà” ha dichiarato Ben Brewer. “Le innovazioni dell’intelligenza artificiale che Medallia ha recentemente lanciato aumenteranno rapidamente il livello di valore che i nostri clienti possono offrire. Non vedo l’ora di guidare un gruppo così eterogeneo e performante nelle vendite, che fornisca valore ai clienti in diversi settori e aree geografiche.”

Il mese scorso, in occasione di Medallia Experience, la società ha annunciato quattro innovazioni rivoluzionarie nel campo dell’IA che cambieranno radicalmente il modo in cui le organizzazioni possono personalizzare le esperienze dei clienti e dei dipendenti. Ask Athena, Intelligent Summaries, Smart Response e Themes consentiranno ai marchi leader di rendere disponibili gli insight a tutti i livelli, attivare i dipendenti e personalizzare le esperienze utilizzando l’IA e l’automazione intelligente in modo responsabile e scalabile. Tutte le soluzioni saranno disponibili per i clienti Medallia come parte di Medallia Experience Cloud.