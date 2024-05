Medallia Ideas, VIA University College lancia un incubatore di innovazione

Medallia, Inc., leader mondiale nell’esperienza di clienti e dipendenti e presente da anni in Italia, ha annunciato che VIA University College, l’Università di Scienze Applicate con quasi 20.000 studenti distribuiti su otto campus nel centro della Danimarca, ha utilizzato Medallia Ideas per costruire una comunità di collaborazione online e di crowdsourcing, VIA Crowd Lab, per digitalizzare l’innovazione e l’imprenditorialità e trovare nuove soluzioni a sfide complesse.

Medallia Ideas è la piattaforma scelta da VIA per promuovere l’apprendimento basato su casi reali, coinvolgere gli studenti in un lavoro collettivo, proporre idee per affrontare praticamente le problematiche analizzate e creare così una cultura che promuove l’impegno, la creatività e nuovi modi di pensare. Con un modello didattico che si basa sulla tradizione danese di educare gli studenti, prevedendo anche un’integrazione con la pratica professionale.

Nel 2023, VIA University College ha lanciato sette nuove sfide, generando quasi 300 nuove proposte da circa 400 partecipanti, che hanno ricevuto migliaia di visualizzazioni e centinaia di commenti. L’attività sulla piattaforma è aumentata del 150% rispetto all’anno precedente. VIA ha condiviso le proprie esperienze con altre 12 università europee e prevede di espandere significativamente questa iniziativa, rendendo VIA Crowd Lab disponibile per ulteriori corsi e dipartimenti.

“Crediamo che scoprire idee da un gruppo ampio e diversificato di persone sia fondamentale per alimentare l’innovazione e abbiamo scelto Medallia Ideas come nostra piattaforma di crowdsourcing perché è facile da configurare, intuitiva e user-friendly” commenta Morten Randrup Mathiasen, co-creatore di VIA Crowd Labs presso VIA University College. “Gli strumenti di collaborazione di Medallia ci hanno aiutato ad aumentare l’impegno tra studenti, dipendenti, ricercatori e professionisti esterni e a dare potere alla nostra comunità di creare valore a beneficio di altri”

Medallia Ideas permette alle organizzazioni di lanciare rapidamente nuove iniziative per ottenere le migliori idee e soluzioni, facilitando la partecipazione con punteggi, premi, badge e classifiche, offrendo anche insight in tempo reale e analisi approfondite per chi gestisce sfide online attraverso la piattaforma.

Ecco solo alcune delle modalità con cui la scuola ha utilizzato Medallia Ideas:

Un incubatore digitale per studenti imprenditori: gli studenti possono presentare le loro idee imprenditoriali, ricevere feedback, fare networking e scoprire nuovi strumenti e risorse utilizzando VIA Crowd Lab.

Migliorare il reclutamento alla VIA University College: la scuola ha raccolto suggerimenti su come diventare la prima scelta per gli studenti e aumentare le iscrizioni;

Limitare l’uso di plastica negli articoli alimentari preconfezionati: gli studenti di marketing della VIA hanno condiviso le modalità per ridurre gli sprechi di un negozio locale di alimentari;

Impegnare i pazienti con demenza e le loro famiglie: gli studenti di infermieristica della VIA hanno generato nuove idee per una “clinica della memoria” di un ospedale locale.

“Con il crowdsourcing nel campus e i risultati significativi raggiunti, VIA University College è un esempio per altre istituzioni educative superiori. Il College sta infatti stimolando più idee da un gruppo di persone ampio e diversificato, aumentando l’impegno degli studenti e accelerando allo stesso tempo i tempi di risoluzione dei problemi e di azione” conclude Simonetta Turek, Chief Product Officer di Medallia. “L’uso innovativo di Medallia Ideas dimostra che questa soluzione può essere utilizzata da organizzazioni di tutte le dimensioni, non solo per coinvolgere studenti e dipendenti, ma anche in generale per migliorare processi e trovare soluzioni.”