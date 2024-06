Medallia nominata da Forrester leader nel Text Mining e nell’analisi dei dati

Medallia Inc., azienda leader nella gestione dell’esperienza e presente da anni in Italia, è Leader nel report The Forrester Wave™: Text Mining and Analytics Platforms, Q2 2024. Il rapporto di Forrester, una delle principali società globali di ricerca e consulenza, ha valutato 11 fornitori di servizi sulla base di 26 criteri.

Medallia ha ricevuto il massimo punteggio nella categoria Strategia per i criteri di Visione, Innovazione e Adozione, la società ha inoltre ottenuto la valutazione più alta tra tutti i fornitori presi in considerazione per l’offerta attuale e ha ricevuto i punteggi più alti in 15 criteri, tra cui la comprensione del linguaggio naturale, l’Intelligenza Artificiale basata sul machine learning, la verifica dell’accuratezza, la sicurezza e la conformità normativa.

“La comprensione dei dati non strutturati è al centro della gestione dell’esperienza e siamo entusiasti di essere stati riconosciuti da Forrester come leader in questa valutazione che riguarda il Text Mining”, ha dichiarato Simonetta Turek, Chief Product Officer di Medallia. “Le imprese sfruttano la nostra analisi del testo basata sull’Intelligenza Artificiale dal 2008 per aumentare la produttività, ridurre i costi operativi e offrire esperienze più significative a clienti e dipendenti, aumentandone la fedeltà. Continuiamo a definire gli standard di mercato e all’inizio di quest’anno abbiamo aggiunto quattro nuove funzionalità di Intelligenza Artificiale generativa alle nostre analisi testuali e vocali che aiuteranno le aziende ad offrire esperienze ancora più personalizzate”.

Le principali analisi di Text Mining di Medallia includono:

Analisi complete su tutti i canali, basate sull’Intelligenza Artificiale che consentono di ottenere informazioni utili da qualsiasi segnale per una visione semplificata di tutte le fonti di dati e in tutte le lingue, contemporaneamente, in una piattaforma unificata.

che consentono di ottenere informazioni utili da qualsiasi segnale per una visione semplificata di tutte le fonti di dati e in tutte le lingue, contemporaneamente, in una piattaforma unificata. Le funzionalità native di sintesi vocale e il livello dell’intelligenza della conversazione garantiscono alle imprese una comprensione completa delle esperienze, con approfondimenti che emergono indipendentemente dal modo in cui si è svolta la conversazione (audio, chat, testo, ecc.).

garantiscono alle imprese una comprensione completa delle esperienze, con approfondimenti che emergono indipendentemente dal modo in cui si è svolta la conversazione (audio, chat, testo, ecc.). Comprensione ed elaborazione del linguaggio naturale che organizza, analizza e fa emergere concetti complessi da dati di testo e parlato non strutturati, tra cui emozioni, sforzo, sentimento, empatia, temi emergenti e argomenti in decine di lingue e dialetti.

che organizza, analizza e fa emergere concetti complessi da dati di testo e parlato non strutturati, tra cui emozioni, sforzo, sentimento, empatia, temi emergenti e argomenti in decine di lingue e dialetti. Una particolare attenzione etica verso l’Intelligenza Artificiale con sicurezza, privacy e responsabilizzazione umana come principio fondamentale dello sviluppo, inclusa la verifica dell’accuratezza con le persone coinvolte in ogni fase del processo di convalida e sviluppo dell’IA.

con sicurezza, privacy e responsabilizzazione umana come principio fondamentale dello sviluppo, inclusa la verifica dell’accuratezza con le persone coinvolte in ogni fase del processo di convalida e sviluppo dell’IA. Native video, speech, and digital analytics completamente integrati nella piattaforma di Medallia, per fornire analisi del processo end-to-end che nasce con lo scopo di superare l’eccessiva stratificazione e frammentazione del flusso di lavoro aziendale.

The Forrester Wave™: Text Mining and Analytics Platforms, Q2 2024, può essere scaricato qui.