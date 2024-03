Medallia premiata da Gartner per la categoria Voice of the Customer

Medallia, Inc., leader globale nell’esperienza dei clienti e dei dipendenti e con una filiale italiana presente da anni, ha annunciato di essere stata nominata leader per il terzo anno consecutivo nel Magic Quadrant™ di Gartner per la categoria Voice of the Customer (VoC). Medallia è stata nominata per “la capacità di esecuzione e la completezza della visione”.

“Medallia è molto orgogliosa di essere stata nominata leader nel Gartner Magic Quadrant™ per la categoria Voice of Customer”, ha dichiarato Joe Tyrrell, CEO di Medallia. “la nostra società ha investito oltre 750 milioni di dollari negli ultimi due anni per rafforzare l’offerta di prodotti core per la Voice of Customer e per ampliare le capacità dell’IA generativa nell’aiutare i marchi a passare in tempo reale dalla semplice analisi dei dati all’azione, con l’obiettivo di offrire esperienze davvero personalizzate. In questo modo, i nostri clienti sono in grado di capire più facilmente la differenza tra dati interessanti e quelli veramente importanti per migliorare le esperienze”.

Medallia ha anche ottenuto il punteggio più alto per i quattro casi d’uso, valutati nel rapporto appena presentato “2024 Critical Capabilities for Voice of the Customer Platforms”: Customer Experience Complessiva, Percezione del Brand & Percorso Digitale, Spinta per la crescita dei ricavi e Servizio al cliente e fidelizzazione.

La ricerca sulle capacità critiche integra il Magic Quadrant di Gartner, consentendo una visione più approfondita delle offerte di prodotti o servizi dei fornitori, identificando quali si adattano meglio ai vari casi d’uso. I Magic Quadrant posizionano i vendor sul mercato, mentre le capacità critiche forniscono un’analisi più approfondita delle offerte di prodotti e servizi dei fornitori.

“Riteniamo che la competizione nel settore della fedeltà e della fidelizzazione dei clienti non sia mai stata così alta. La piattaforma unificata di Medallia per l’esperienza di livello enterprise vanta una comprovata capacità di misurare i programmi dei clienti in molteplici utilizzi per organizzazioni grandi e complesse, fornendo un ROI positivo”, ha dichiarato Simonetta Turek, Chief Product Officer di Medallia.