Medallia “strong performer” nelle tecnologie di analisi dei clienti secondo il report The Forrester Wave

Medallia, azienda leader nella gestione dell’esperienza e presente da anni in Italia, ha annunciato di essere stata nominata Strong Performer nel report The Forrester Wave™: Customer Analytics Technologies, Q2 2024.

Il rapporto di Forrester, una delle principali società globali di ricerca e consulenza, ha valutato 11 fornitori sulla base di 34 criteri all’interno delle categorie “Offerta corrente” e “Strategia tra i fornitori”. “Il posizionamento di Medallia tra le società più performanti in questo report dimostra l’importanza dell’aver posto l’analisi nativa al centro della nostra piattaforma sino dalla nostra fondazione” ha dichiarato Alex Glanz, EVP, Strategy and Corporate Development di Medallia. “Le nostre capacità di customer analytics assicurano che le azioni siano guidate dall’analisi di dati completi lungo l’intero percorso del cliente; le medesime capacità possono così consentire all’intera organizzazione di intraprendere l’azione giusta al momento giusto”.

Forrester afferma nel rapporto che “grazie alle sue radici nella Customer Experience, Medallia è in grado di elaborare i dati non strutturati dei call center in tempo reale e vanta solide capacità di elaborazione del linguaggio naturale, affinate in anni di attività con i clienti“. “Le nostre analisi e i decenni di sviluppo dell’intelligenza artificiale su cui abbiamo lavorato sono ancora fattori di differenziazione fondamentali che consentono ai nostri utenti di eseguire calcoli complessi su quantità massicce di dati strutturati e non strutturati in tempo reale, consentendo una rapida capacità di inviare azioni ad altri sistemi” ha dichiarato Simonetta Turek, Chief Product Officer di Medallia. “Le più grandi imprese del mondo scelgono Medallia per la nostra capacità di gestire le loro complessità, fornendo analisi avanzate che identificano rapidamente la causa principale e prescrivono le azioni migliori per superare gli obiettivi aziendali”.