Medeaterranea Ets, accordo con il Cnr per l’alta formazione

È stata approvata la stipula di un protocollo d’intesa triennale tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – Patrimonio Culturale e Medeaterranea ETS, polo scientifico con sede a Napoli, presieduto da Massimiliano Quintiliani.

L’accordo, che coinvolge il Dipartimento del CNR diretto da Salvatore Capasso, è volto a definire un quadro organico di collaborazione scientifica finalizzato alla promozione, al coordinamento e allo sviluppo di progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale.

Il protocollo disciplina attività congiunte orientate alla valorizzazione, alla diffusione e al trasferimento delle conoscenze tecnico-scientifiche, mediante iniziative di formazione e alta formazione, nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle università italiane, nonché alla progettazione e all’attuazione di programmi di ricerca applicata nei settori del Patrimonio Scientifico e Tecnologico di competenza del CNR-DSU e di Medeaterranea ETS.

Il coordinamento scientifico delle attività previste sarà affidato alla Prima Ricercatrice del CNR, Tiziana Volpe, con l’obiettivo di assicurare coerenza metodologica, qualità scientifica e integrazione delle competenze, favorendo sinergie strutturate tra ricerca pubblica, terzo settore e sistema della conoscenza.