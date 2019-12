Medfarmitalia, festa di Natale nel segno della bellezza e della salute

Pioggia di coriandoli beneaugurali, maxi panettone farcito agli agrumi della Costa d’Amalfi e tante bollicine francesi per “Beauty & Health for Christmas” l’evento di Medfarmitalia diretto a festeggiare l’avvento del Natale all’insegna del tema “Salute”, svoltosi giovedì 12 dicembre a partire dalle 18,30. B&B, ovvero Benessere e Bellezza declinati nei vari aspetti, sono stati gli assoluti protagonisti dell’esclusivo Christmas party del noto centro di medicina estetica posizionato all’ultimo piano del Centro Commerciale Azzurro, all’uscita di Fuorigrotta. Oltre 100, selezionati ospiti tra cui Roberto Turrà, Dario Giordano, Sandro e Carla Ciullo, Rosa Bianco, Marina Passaro, Mario Matano, Fiorella De Rosa, Gigliola Geraurd, Sergio Arpino, Elisabetta e Antonella Manna, Andreina Conti, Teresa Vallefuoco, Elena e Peppe Mascarella, Cristiana Casella, Anna Bellomunno, Rossana e Maria Giordano, Daniela Turrà, Loredana Lombardi, Benito Bellomunno, Gennaro e Rita Porcaro, Mimmo e Luisa De Rosa, Iole Cavaliere, Rossana e Maria Giordano, hanno potuto usufruire di consulenze gratuite di noti medici specialisti quali il Professore Giuseppe Maria Izzo, dermatologo, Direttore Sanitario della struttura, Grazia Maria Rega, medico estetico, Claudio Amitrano, chirurgo estetico , Luigi Astorino, medico estetico e vascolare, Mario Zuccaro, psicologo. Inoltre, sempre per il segmento medico scientifico, sono intervenuti: il Professore Giuseppe Noschese Presidente della SIDE (Società Italiana di Dermo Estetica e di Chirurgia Estetica), Sabato Mignano medico estetico e diabetologo, Gabriella Primavera, medico estetico. Ed ancora, un ricco buffet con un festival di prelibatezze di tradizione partenopea e tanti gadget natalizi “M&CDivision” un brand che propone una gamma di prodotti di alta qualità rivolti alla dermatologia ed alla medicina estetica, idonei a trattare gli inestetismi della pelle indotti dal crono e dal foto danneggiamento per tutti gli ospiti.