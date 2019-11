Medfarmitalia, via al corso di rigenerazione cutanea

Sabato 23 novembre a partire dalle ore 9 presso la Medfarmitalia, il centro di Medicina estetica situato all’ultimo piano del Centro Commerciale Azzurro, uscita tangenziale di Fuorigrotta, Napoli, si terrà un corso di Rigenerazione Cutanea. Relatrice, la dottoressa Bianca Diffidenti, Vicedirettore didattico del master di medicina estetica Icamp College e docente della stessa branca all’Università di Camerino “Unicam”. “Il corso”, ha riferito la dottoressa Diffidenti, “verterà sull’argomento Peeling con la declinazione di formulazioni uniche che nascono dalla conoscenza e dall’ingegno di Philipe Depretz riconosciute a livello mondiale; nella fattispecie, affronteremo l’argomento a tutto tondo, partendo dai peeling superficiali passando ai medi ed accennando a quelli più profondi al fine di combattere i segni dell’invecchiamento cutaneo e non solo. Punto focale del seminario, “ha spiegato infine la Diffidenti, “sarà il lancio del bene bellum peeling a base di acido tranexsanico atto ad eliminare in modo terapico le famigerate macchie della pelle che non si limita solo all’approccio ambulatoriale, sottolineando nel contempo, l’importanza fondamentale della prevenzione e della terapia domiciliare”.