Media, Elisa Di Lorenzo: il Metaverso ancora non esiste

Bari, 12 nov. (askanews) – “Il Metaverso è un mondo alternativo alla realtà, sul digitale, in cui però tutto dovrebbe essere collegato. Dovrebbe essere come se io andassi su Internet. Vado su Internet e Internet è quello. Ora esistono tante cose scollegate che non si parlano tra loro. Non sono neanche Metaverso veramente, sono un qualcosa che va verso il Metaverso. Ma non esiste il Metaverso ancora, non esiste una piattaforma unica o un mondo unico condiviso dove puoi vivere quella che è la promessa del Metaverso”. Così ad askanews Elisa Di Lorenzo, amministratrice e cofondatrice di Untold Games, parlando a margine di ADE, Apulia Digital Experience 2023, la prima conferenza internazionale made-in-Italy dedicata all’innovazione digitale nelle industrie creative, organizzata a Bari da Rai Com e Apulia Film Commission.

“Oggi molto spesso – ha aggiunto Di Lorenzo – si fa anche l’errore che in realtà noi facevano esperienze immersive in una realtà virtuale fino all’altro ieri, e poi improvvisamente si è detto che non si poteva più chiamare VR (virtual reality) perché è vecchia ma XR (extended reality), ma è la stessa cosa, sto facendo la stessa esperienza”.