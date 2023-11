Media, Genovesi: con ADE raccontiamo i diversi mondi del digitale

Roma, 11 nov. (askanews) – “Ade nasce dal dialogo tra Rai Com e Apulia Film Commission. Apulia Film Commission è una delle più importanti Film Commission a livello nazionale, e questa idea di costruire per loro un percorso che raccontasse il digitale nel suo stato dell’arte attuale ma anche nelle sue possibili evoluzioni ci intrigava molto”. Lo ha detto ad askanews Roberto Genovesi, art director di ADE, Apulia Digital Experience 2023, la prima conferenza internazionale made-in-Italy dedicata all’innovazione digitale nelle industrie creative, in corso di svolgimento a Bari (i lavori chiuderanno domenica 12).

“Noi veniamo da una esperienza ormai di 26 anni di ‘Cartoons on The Bay’ che si è occupato in maniera chiara ed evidente di interattività e di digitale”, ha proseguito Genovesi. “Tant’è vero che è il festival dell’animazione crossmediale e transmediale. Quindi questa esperienza, mutuata e allargata a livello più generale, capace di inglobare mondi diversi rispetto a quelli dell’animazione, ci interessava molto. Attraverso questa tre giorni di conferenze – la prima conferenza internazionale sul digitale che si fa in Italia e comunque la prima con il marchio Rai – noi cerchiamo di raccontare che cos’è il digitale all’interno di diversi mondi. Quindi cinema, televisione, videogiochi, social marketing, comunicazione, perché il digitale non è soltanto uno strumento, è un contenuto, è un linguaggio, è un modo di approcciare le tematiche della creatività”.

“All’inizio – ha ricordato Genovesi – erano un po’ titubanti su questo nome, ADE, perché Ade secondo la vulgata generale è l’inferno degli antichi. Ma al di là del significato superficiale, ADE ha per il greco antico altri due significati: invisibile e ricchezza. Il concetto di invisibilità è tutto ciò che non è umano, non è di questo mondo ma è di un altro mondo; e la ricchezza è qualcosa che viene da forze che non sono reali ma sono esoteriche. E tutto sommato l’invisibile ricchezza che è il digitale cerchiamo di trasformarla in una visibile ricchezza attraverso questa tre giorni”.