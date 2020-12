MediaFutures lancia la sua prima Open Call: sovvenzioni per artisti e start-up

Il progetto europeo MediaFutures, finanziato da Horizon 2020, lancia la sua prima Open Call per selezionare artisti e startup desiderosi di rimodellare la catena del valore dei media attraverso applicazioni di dati innovative, inclusive e partecipative.

L’Open Call prevede che i partecipanti aderiscano a uno dei tre track di partecipazione individuati. Artists for Media – il track mira a sostenere artisti autonomi o aziende artistiche per sviluppare un artwork concept e un processo di produzione innovativi. Per questo percorso, si dovrebbero proporre nuove idee ed esperienze che esplorino criticamente e materialmente i dati e la tecnologia per metterne in discussione l’impatto sugli individui e sulla società. L’attenzione si concentrerà su dati rilevanti per la catena del valore dei media, compresi i social media. Una sovvenzione massima di 30.000 euro sarà assegnata a cinque progetti artistici. Uno di essi riceverà un premio aggiuntivo di 5.000 euro. Startups for citizen – il percorso mira a supportare le startup nello sviluppo di nuovi approcci per rendere più diversificati i contenuti online e più trasparente la loro creazione. L’attenzione si concentrerà su aree di interesse pubblico: il giornalismo, l’educazione scientifica e la democrazia digitale. Una sovvenzione massima di 65.000 euro sarà assegnata alle startup selezionate. Startup meet artist – In questo percorso MediaFutures supporterà team composti da una startup e da un artista per sviluppare in modo collaborativo un nuovo concetto di tecnologia dei dati e delle arti. I progetti supportati creeranno nuove esperienze che renderanno l’esplorazione dei dati divertente e informativa, basandosi su prodotti, servizi e tecnologie utilizzate o sviluppate dalla startup. Un contributo massimo di 80.000 euro sarà assegnato alle startup selezionate, mentre un contributo massimo di 40.000 euro sarà assegnato agli artisti selezionati. Per questo track, l’artista e la startup devono candidarsi insieme

Oltre al finanziamento di idee e prodotti innovativi, le startup e gli artisti selezionati riceveranno supporto tecnico, supporto legale, Mentorship e training in pitching, social innovation, data viz & analytics, public funding, promozione attraverso eventi UE.

La scadenza per l’invio delle candidature è il 28 gennaio 2020.