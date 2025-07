Mediaset aumenta offerta per Prosieben: 4,48 euro e 1,3 azioni Mfe

Milano, 28 lug. (askanews) – Mfe-Mediaforeurope ha aumentato il il corrispettivo dell’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla tedesca Prosiebensat.1. Il prezzo, da 4,48 euro in denaro e 0,4 azioni ordinarie Mfe di categoria A, viene alzato a 4,48 euro in denaro e 1,3 azioni Mfe A. Il periodo di adesione continuerà a scadere il 13 agosto 2025, alle ore 24 di Francoforte sul Meno, salvo ulteriori proroghe.

“Abbiamo deciso di alzare la nostra offerta su ProSiebenSat Non perché la proposta iniziale fosse inadeguata, ma perché crediamo nel progetto industriale che sosteniamo da anni come primi azionisti. Continuiamo a crederci, nonostante i risultati di ProSiebenSat rendano ancora più urgente agire e mettere in atto una nuova strategia”, ha detto Pier Silvio Berlusconi, CEO di Mfe Mediaforeurope.

Mfe ritiene che la stretta collaborazione con ProSieben portera a sbloccare significativi vantaggi strategici ed a creare valore. “L’unione dei due business, se e quando sara conseguita, derivante dalla creazione della combined entity e dal consolidamento degli asset di ProSieben offrirà significativi vantaggi strategici e consentirà di promuovere un importante progetto di valore per la combined entity principalmente nei settori della pubblicità, della tecnologia e dei dati”, si legge in una nota della società.

Gli effetti attesi da questo progetto di valore sono quantificati fino a 419 milioni di euro a livello di EBIT su base annuale entro 4 anni. Sono inoltre attesi costi one-off e investimento fino a 145 milioni di euro. “I vantaggi – ha aggiunto Berlusconi – sono oggettivi: sul fronte dei costi, sul fronte delle tecnologie e soprattutto sul fronte dei ricavi. Il tutto nel rispetto dell’autonomia editoriale e delle identità nazionali. Siamo molto convinti del nostro piano. È basato su azioni concrete e valutazioni prudenziali, sia sul fronte dei ricavi che su quello dei costi. Tutti gli azionisti di Mfe ne trarranno un beneficio significativo, con una crescita dell’utile per azione superiore al +50% e fino al +80% in caso di adesione totale all’Offerta”.

Sulla base dei prezzi storici di borsa del titolo ProSieben e del prezzo medio di chiusura delle Azioni MFE A in Borsa, il corrispettivo dell’offerta incrementata pari a 8,62 euro per azione ProSieben incorpora un premio del +22% rispetto al prezzo di chiusura XETRA del titolo ProSieben del 25 luglio 2025 (7,04 euro) e del +13% rispetto al prezzo target medio del titolo ProSieben pubblicato su Bloomberg al 25 luglio 2025 (7,61 euro). “Se esistono alternative migliori, siamo pronti ad ascoltarle. Ma ad oggi il nostro è l’unico progetto concreto per un broadcaster europeo indipendente, credibile e competitivo”, ha chiosato Berlusconi.