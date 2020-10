MediaWorld: assunzioni di 180 diplomati e laureati

La multinazionale cerca Addetti Vendita e Addetti Magazzino.

MediaWorld, realtà multinazionale leader nel mercato dell’elettronica di consumo, assume 180 persone da inserire in un ambiente giovane, dinamico e fortemente innovativo. I profili maggiormente richiesti, da assumere sia nei negozi che in sede, sono: Addetti alla Vendita, i quali dovranno relazionarsi con la clientela, assistere e supportare i clienti all’interno degli store, gestire la cassa e gestire ed organizzare gli articoli venduti nel punto vendita; Addetti al Magazzino, che dovranno ricevere e scaricare le merci in ingresso, verificare i documenti di trasporto, sistemare e stoccare la merce all’interno del magazzino, preparare gli ordini in uscita e imballare e movimentare la merce. Le altre figure ricercate riguardano Coordinatori del Team di Negozio, che dovranno incoraggiare e motivare il team a sviluppare con i clienti una relazione unica e duratura, promuovere la vendita assistita, pianificare le attività quotidiane in funzione del bisogno del cliente, assicurare il raggiungimento degli obiettivi e sviluppare le competenze di vendita; Specialisti in Buste Paga e Amministrazione, che dovranno elaborare buste paga, gestire tutti gli adempimenti amministrativi tra cui assunzioni, ferie, permessi, malattie…, supportare le attività della direzione HR e garantire il corretto supporto in materia di amministrazione del personale. I candidati devono essere in possesso di diploma o di laurea, flessibili, intraprendenti, curiosi, dinamici, con la passione per la tecnologia e la vendita, propensione al lavoro in team e al rapporto con la clientela, disposizione a lavorare in contesti dinamici, forte spirito di squadra, orientamento al cliente, approccio analitico, attenzione al dettaglio, ottime doti organizzative e di problem solving, ottime capacità relazionali e di comunicazione.

Per verificare le posizioni aperte…

continua a leggere