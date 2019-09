Medici aggrediti, l’Asl Na1 chiede tavolo in prefettura

Il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva ha inviato una lettera al prefetto Carmela Pagano per chiedere la convocazione urgente di un tavolo “per individuare misure urgenti per contenere il rischio di aggressione” nei confronti dei medici che lavorano negli ospedali napoletani. Negli ultimi mesi medici e operatori dei nosocomi sono stati aggrediti quasi quotidianamente, come sottolinea Verdoliva parlando di “una gravissima situazione determinatasi da diversi mesi per i sempre piu’ numerosi, e non privi di conseguenze, episodio di violenza a carico degli operatori sanitari”. Il direttore generale evidenzia che la violenza “non riguarda piu’ solo – si legge – i pronto soccorso ma anche contesti di attivita’ ambulatoriali e di degenza”. “E’ evidente – scrive Verdoliva – che questa situazione non e’ piu’ accettabile, sia per i traumi fisici ed emotivi cagionati a chi presta servizio per la salute dei cittadini, sia perche’ mette a rischio l’attivita’ clinico-assistenziale, togliendo ad altri pazienti il diritto ad essere assistiti. Non possiamo piu’ accettare che ogni giorno donne e uomini, professionisti della sanita’, siano esposti a questa inaudita violenza”. Il direttore chiede quindi al prefetto la convocazione di un tavolo ad horas.