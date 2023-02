Medici aggrediti nel Pronto soccorso del Pellegrini di Napoli: una denuncia

Questa notte a Napoli i carabinieri della stazione di San Giuseppe sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per un’aggressione a personale medico. Due le vittime prese a pugni. L’aggressore sarebbe un 27enne dei Quartieri spagnoli, figlio di un 64enne deceduto poco prima per arresto cardiocircolatorio e portato al pronto soccorso in ambulanza. Per uno dei due medici 21 giorni di prognosi per trauma contusivo al cranio maxillo facciale con ematoma al collo. Per l’altro 4 giorni di prognosi. Il 27enne sarà denunciato dai carabinieri.