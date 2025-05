Medici di famiglia: in Campania 60 milioni di prestazioni nel 2024

Sono circa 60 milioni le prestazioni erogate nel 2024 in Campania dai medici di Medicina generale. È il dato emerge da un’analisi che la Fimmg Napoli ha prodotto per analizzare i carichi di lavoro dei medici di Medicina generale sul territorio. “Il dato è impressionante – ha sottolineato Luigi Sparano (Fimmg Napoli) – e spiega bene quanto siano strumentali le polemiche che spesso tirano in ballo i medici di Medicina generale, additati come fannulloni. I medici di Medicina generale garantiscono da sempre una presenza costante, affidabile, e radicata nel territorio. Non siamo legati a un modello prestazionale, ma a un patto fiduciario con i cittadini. Un patto che va ben oltre gli orari ufficiali degli ambulatori”. “La nostra attività è ininterrotta e si estende nel tempo e nello spazio della quotidianità delle persone. E’ impossibile garantire questi volumi con la dipendenza. L’assistenza non può avere un orario di ufficio”, ha proseguito Sparano.

Dai dati raccolti dalla Fimmg Napoli emerge come il passaggio alla dipendenza dei Medici di Medicina generale cancellerebbe in un solo colpo più di 30 milioni di prestazioni ogni anno. “Pensare che per rafforzare le cure serva sradicare i Medici dal loro territorio è una contraddizione. Il rafforzamento delle cure deve partire proprio dalla prossimità”, ha aggiunto Corrado Calamaro (Fimmg Napoli). La Fimmg Napoli ribadisce la centralità delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT) come modello organizzativo da potenziare: “Le 181 AFT già operative devono essere dotate di sedi uniche in grado di garantire attività assistenziale per 12 ore diurne continuative, con la collaborazione di più Medici e professionisti sanitari: infermieri, operatori socio-sanitari, collaboratori di studio”. “Vogliamo superare l’isolamento organizzativo dei singoli Medici – ha sottolineato ancora Calamaro – Servono spazi condivisi, tecnologie adeguate, personale di supporto, e accesso alla diagnostica di I livello. Solo così è possibile garantire cure più efficaci, continue e accessibili a tutti”. La Fimmg Napoli vede con favore l’utilizzo delle Case di Comunità come strumenti di presa in carico integrata dei pazienti, ma ribadisce che il cuore delle cure resta lo studio del medico di famiglia, che va inserito in un sistema più ampio, organizzato e strutturato a livello regionale, dalla metropoli alle aree interne, fino alle isole. “Il nostro ruolo non si esaurisce nella visita ambulatoriale: siamo pronti a gestire la cronicità, ad utilizzare gli strumenti diagnostici e a contribuire alla governance clinica – hanno concluso i sindacalisti – Serve un cambio di passo, non nei principi della nostra professione, ma nelle strutture che ci permettono di esercitarla al meglio. La medicina generale è pronta”.