Medici e odontoiatri, prestiti d’onore: fino a 120.000 euro per gli under 35

Semaforo verde dell”Enpam, l’Ente previdenziale di medici e odontoiatri, acceso sul bando che, per la prima volta, introduce il prestito d’onore a favore dei propri iscritti under 35: fino a 120.000 euro potranno essere ottenuti per impiantare il primo studio professionale. I laureati in Odontoiatria o in Medicina che intendono perfezionare la propria formazione, potranno richiedere fino a 25.000 euro. Poi, gli studenti del quinto e sesto anno degli stessi corsi di laurea con meno di 30 anni potranno ottenere un piccolo prestito d’onore, tra 5.000 e 10.000 euro, funzionale al completamento del proprio percorso accademico. Per tutti i richiedenti, l’Enpam si farà carico degli interessi passivi dei finanziamenti e delle spese d’istruttoria e i professionisti potranno inoltre beneficiare della garanzia del fondo Pmi, sottosezione Enpam-Cdp.

Per il presidente dell’Ente Alberto Oliveti “il nostro prestito d’onore, che presenta condizioni particolarmente agevolate, permetterà in sostanza a tutti i futuri camici bianchi di partire economicamente alla pari nella costruzione del proprio futuro professionale”. I prestiti, si riferisce, “verranno concretamente concessi da Banco Bpm o dalla Banca Popolare di Sondrio, i due istituti di credito che si sono aggiudicati il bando per l’affidamento dei servizi bancari per l’Enpam”. Tra i requisiti fondamentali per accedere alla chance c’è quello di essere in regola con i contributi previdenziali. Le domande potranno essere presentate tramite l’area riservata del sito dell’Enpam dalle ore 12 del 28 giugno fino alle 12 del 15 ottobre, e le risposte arriveranno entro i 60 giorni successivi alla scadenza.