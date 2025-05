Medici, Giuramento di Ippocrate a Napoli con 572 giovani neolaureati

“Fate esperienza, confrontatevi con i migliori in Europa e nel resto del mondo, ma create il vostro futuro qui in Campania”. È l’accorato appello che il presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli Bruno Zuccarelli, ha rivolto ai 572 neolaureati in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria che oggi hanno prestato il Giuramento di Ippocrate. La cerimonia, che si è tenuta alla Sala Newton di Città della Scienza, ha alternato momenti di ilarità a momenti di grande emozione e commozione. Toccante il saluto che l’Ordine ha voluto tributare al professor Enrico Di Salvo, “un uomo straordinario che ci ha lasciato un enorme insegnamento”, ha detto Bruno Zuccarelli.

Emozionante anche la testimonianza e il ringraziamento ai medici napoletani portati dall’avvocato Francesco Giliberti, primo paziente a doversi confrontare con una diagnosi di Covid in Campania. “Ricordo di quei giorni una sensazione di smarrimento e un profondo senso di vuoto, ma anche il calore dei medici che non hanno mai smesso di prendersi cura di me e di quanti iniziavano ad arrivare con i sintomi di una malattia che nessuno aveva mai affrontato prima”, ha detto. “Non dimenticherò mai le parole della primaria che, al Cotugno, mi disse: “Non abbiamo casistica, non possiamo fare previsioni”, ma che non ha mai smesso di incoraggiarmi e non si è tirata indietro, assieme ai suoi colleghi e a tutto il personale, nell’affrontare quel killer del quale nulla si sapeva”. Un ringraziamento, quello dell’avvocato napoletano, che è andato ai medici del Cotugno, ma idealmente si è esteso a tutti i medici e al personale che hanno lottato – anche a mani nude – per salvare centinaia di migliaia di vite. Ai giovani Odontoiatri, poi, il saluto del presidente della Commissione Albo Odontoiatri, Pietro Rutigliani: “Un giorno che sarà impresso nelle vostre vite, oggi assumete un impegno morale e professionale con voi stessi. Essere odontoiatri significa prendersi cura dell’individuo; empatia, etica e umanità sono l’anima della nostra e della vostra professione”.

Testimonial d’eccezione: l’attore Maurizio Casagrande, che si è rivolto ai giovani medici raccontando loro dell’amore e della professionalità dei medici che si sono presi cura di sua madre. “Fate un lavoro di enorme importanza – ha detto – la gente affida a voi la propria vita e le proprie speranze. Grazie per tutto ciò che fate e farete nel corso della vostra vita professionale”. Insomma, un Giuramento di Ippocrate che ancora una volta è stato anche un riconoscimento alla grande tradizione della Scuola Medica Napoletana, oltre che un invito ai giovani a rimanere nel nostro territorio.

Come sempre, grande è stata l’attenzione riservata ai giovani. Non a caso, l’Ordine dei Medici ha voluto che alla cerimonia fossero presenti più di cento ragazzi delle diverse scuole con le quali, a seguito del protocollo d’intesa con la Direzione Scolastica Regionale, si sta realizzando un programma di informazione e formazione su argomenti delicati legati alla fragilità dell’età adolescenziale: dal bullismo ai disturbi dell’alimentazione, passando per le dipendenze, la solitudine creata dai social network e molti altri ancora. “Essere vicini ai giovani – conclude Bruno Zuccarelli – è un dovere di quest’Ordine, che è un ente sussidiario dello Stato”. Tra i giovani che hanno prestato il giuramento, il ruolo di salutatorians è andato ai neolaureati Anna Scibelli e Gianpaolo Mangone. A leggere il giuramento sono state invece le dottoresse Maria Teresa Petti e Marta Coppola. Alla cerimonia sono stati presenti, tra gli altri, il presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca; l’assessore Vincenzo Santagada in rappresentanza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi; il prefetto Michele di Bari; S.E. Francesco Beneduce, vescovo ausiliare dell’Arcivescovo della Chiesa di Napoli, in rappresentanza del cardinale Don Mimmo Battaglia; la professoressa Anna Maria Fierro in rappresentanza del direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Ettore Acerra.