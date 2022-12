Medici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso per il concorso di formazione

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando nazionale per il concorso di formazione in medicina generale che si terrà il primo marzo 2023. Silvestro Scotti segretario generale dei medici della Fimmg (la federazione dei medici di medicina generale) auspica che la risposta immediata del ministero “sia d’esempio a Regioni e Governo per eliminare burocrazia, definire Atto d’Indirizzo ACN 2019-21, e per provvedimenti in Finanziaria equi per la convenzionata”. “La pubblicazione oggi è la miglior risposta che potesse arrivare alla nostra richiesta di attenzione, lanciata nei giorni scorsi con una protesta identificata con gli hashtag #mmgallumicino e #nonspegniamossn. Quella che tutti hanno conosciuto come la protesta delle visite a lume di candela, che non ha intaccato in alcun modo l’assistenza, ma che ha fatto sentire forte la nostra voce” spiega Scotti. “A soli due giorni dalla pubblicazione dell’ultimo concorso regionale, dopo che per averli tutti da parte delle Regioni c’è voluto più di un mese – sottolinea Scotti – il Ministero della Salute ha definito la data per il bando nazionale. Un segnale positivo che lascia ben sperare per il futuro del nostro Sistema sanitario nazionale, che ha estremamente bisogno di snellire le procedure, impegnare risorse e credere nel ruolo della medicina generale per la realizzazione di un’assistenza di prossimità sempre più efficace”. Di qui il ringraziamento nei confronti del ministro Schillaci, in primis, ma anche di tutto lo staff del dicastero della Salute, a cominciare dalla dottoressa Rossana Ugenti, direttore delle Risorse Umane. “Continueremo la nostra denuncia e le nostre azioni durante tutte queste festività. Per ora, non interrompendo l’attività con decisioni rivendicative, ma pronti a farlo se non saremo ascoltati e se non arrivano le giuste risposte”.