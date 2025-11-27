Medicina, dai biosensori alle nanotecnologie: il futuro sarà scritto dalla chimica

Dallo sviluppo di farmaci alle nuove tecniche per la diagnosi, dai biosensori per monitorare parametri vitali alle nanotecnologie, fino agli organi artificiali che riducono la necessità delle sperimentazioni su animali. Il futuro della medicina sarà scritto in larga parte dalla chimica, che sta guidando un notevole progresso delle conoscenze e delle tecnologie volte alla tutela della salute e del benessere lungo tutto l’arco della vita. Le applicazioni più all’avanguardia in questo ambito sono al centro dell’evento organizzato a Roma oggi e domani dal Dipartimento scienze chimiche e tecnologie dei materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalla Società chimica italiana. Si tratta della sesta edizione degli Avogadro Colloquia, un forum preparato ogni tre anni presso la sede centrale del Cnr e pensato per favorire il confronto tra i più autorevoli ricercatori del settore. “La chimica è una scienza centrale per curare, prevenire e salvaguardare la salute”, dice all’ANSA Lidia Armelao, direttrice del Cnr-Dsctm. “Tutto intorno a noi è chimica, spesso ci si concentra solo sulle applicazioni finali della ricerca, ma non bisogna dimenticare ciò che c’è dietro. Inoltre – commenta Armelao – le sfide di adesso sono multidisciplinari, non si può più ragionare per compartimenti stagni”. Sottolinea quanto i progressi della chimica stiano impattando su medicina e salute anche Gianluca Maria Farinola, presidente della Sci, evidenziando però che i chimici hanno spesso una scarsa attitudine a raccontarsi e a raccontare le loro ricerche. “Molto spesso il ruolo della chimica non è visibile, ma è alla base di tutto – dice all’ANSA Farinola – oggi più che mai costituisce un linguaggio universale”.

Il convegno è l’occasione, inoltre, per conferire la Medaglia Amedeo Avogadro, un riconoscimento che premia un ricercatore per i suoi risultati nell’ambito delle scienze chimiche. Quest’anno è stata assegnata, congiuntamente da Cnr, Sci e Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, a Paolo Samorì, direttore dell’Istituto di scienza e ingegneria supramolecolare dell‘Università di Strasburgo e membro dell’Accademia delle Scienze di Francia. “Per me si tratta di un riconoscimento che ha un sapore unico – dichiara all’ANSA il ricercatore – pur essendomi trasferito all’estero ho sempre cercato di mantenere un forte legame con la comunità di ricerca italiana”. Il lavoro di Samorì e del suo gruppo è quello di sfruttare la potenza delle molecole, non solo nell’ambito della salute ma anche, ad esempio, in quello del monitoraggio ambientale e dell’elettronica, per trovare nuove soluzioni ai problemi di oggi e di domani. Il ricercatore italiano ha messo a punto un innovativo dispositivo per monitorare le malattie cardiovascolari, basato su due sensori che misurano la pressione sanguigna: il primo viene applicato a livello dell’arteria femorale e il secondo a livello della carotide, dunque a circa un metro di distanza l’uno dall’altro, e grazie a questa disposizione possono analizzare come si propaga il segnale tra loro, evidenziando eventuali anomalie. Esiste già un dispositivo in grado di svolgere un ruolo simile, ma si tratta di un macchinario estremamente costoso che può essere utilizzato soltanto in ospedale. Quello sviluppato da Paolo Samorì è, invece, pensato per essere usato anche a casa da chiunque e per offrire un monitoraggio personalizzato. “Vogliamo dare risposte concrete ai bisogni della società – commenta Samorì – penso che questa sia la responsabilità di ogni scienziato”.