Medicina di precisione, il futuro tra innovazione e sostenibilità

Un modello applicato alla mastocitosi sistemica indolente

Roma, 27 nov. (askanews) – La medicina di precisione individua meccanismi biologici o molecolari alterati, sviluppando farmaci mirati a intervenire su quelle specifiche alterazioni.Di tutto questo ed altro ancora si è parlato al convegno “Medicina di precisione – Il futuro della cura tra innovazione, equità e sostenibilità” organizzato da Blueprint Medicines, una società del gruppo Sanofi.L’incontro si è tenuto nella sede del ministero della salute.Mauro Biffoni, direttore dipartimento oncologia dell’Istituto superiore di sanità, spiega: “La medicina di precisione è una medicina che si basa sul riconoscimento di alcuni marcatori biologici che ci fanno capire se quella determinata malattia risponde a farmaci che hanno un preciso bersaglio molecolare. Ovviamente deriva dall’evoluzione che c’è stata nella diagnostica, che ha consentito di individuare le alterazioni che sono alla base di molte patologie, in particolare in oncologia”.La medicina di precisione rappresenta una svolta tecnologica e scientifica in rapida evoluzione, grazie anche a strumenti di intelligenza artificiale, che aprono nuove prospettive in fatto di diagnosi più precise e trattamenti più efficaci.Massimo Triggiani, professore di medicina interna Università di Salerno, aggiunge: “Attualmente la medicina di precisione è estremamente importante perché conosciamo la mutazione genetica, quindi la diagnosi può essere fatta con precisione. Ed abbiamo a disposizione dei farmaci che vanno proprio sul bersaglio, cioè sul gene alterato di questa malattia e quindi ci consentono di utilizzare un approccio terapeutico che non è sintomatico e aspecifico, ma va a risolvere i problemi”.La precisione nella fase di diagnosi e poi della terapia determina un sicuro passo avanti.Biffoni sottolinea: “I vantaggi che può portare sono quelli di un maggior focus sull’alterazione della malattia e si spera con una dimunzione degli eventi avversi che sono inerenti alle altre patologie. Dal punto di vista dell’appropriatezza, questa è garantita dal fatto che il riconoscimento della presenza del marcatore biologico è necessario per attivare una medicina di precisione.Ma quali sono i costi di queste nuove opportunità terapeutiche?”Dal punto di vista della sostenibilità è un discorso difficile, perché i costi delle terapie a bersaglio molecolare sono molto elevati – continua Biffoni – comportano un addebito sulla spesa abbastanza rilevante e sono in crescita, perché sono riconosciute sempre nuovi alterazioni molecolari, soprattutto come dicevo nei tumori. E’ un fenomeno da controllare, ma che ha il vantaggio di offrire una un’alternativa molto valida per pazienti che avevano magari poche speranze di cura in precedenza”.La medicina di precisione è un modello applicato con successo alla mastocitosi indolente. Triggiani aggiunge: “La mastocitosi è un modello estremamente importante, valido per la medicina di precisione. E’ una malattia in cui crescono i mastociti, che sono delle cellule che abbiamo in tutti gli organi della pelle, del tratto gastro intestinale, nei polmoni e nei linfonodi, sono cellule del sistema immunitario che cominciano a proliferare per una mutazione genetica che si sviluppa proprio in queste cellule e cominciano a secernere i loro mediatori, che sono le molecole dell’allergia”.