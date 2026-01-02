Medicina estetica, come riconoscere uno studio affidabile. Fime: 5 segnali che devono insospettire i pazienti

Case private trasformate in ambulatori, operatori senza titoli, farmaci di provenienza ignota. I recenti fatti di cronaca riportano l’attenzione su un fenomeno tutt’altro che marginale: l’abusivismo in medicina estetica. L’ultimo caso, risalente a poco prima di Natale, è quello di un ambulatorio clandestino gestito da una sedicente dottoressa all’interno di un’abitazione privata a Capua. Ma la lista è lunga: a dicembre, a Novara le forze dell’ordine hanno chiuso uno studio di medicina estetica abusivo, sequestrando anche farmaci scaduti; a novembre, a Catania, uno studente fuoricorso di Medicina è stato accusato di aver messo in piedi un centro clandestino utilizzando farmaci illegali. E poi Pisa, Roma, Legnano..

“Questi episodi non rappresentano eccezioni isolate, ma il sintomo di una crescita dell’offerta non sempre accompagnata da adeguati standard di sicurezza”, spiega Nicola Zerbinati, presidente della Federazione Italiana Medici Estetici (Fime). “La sicurezza del paziente passa innanzitutto dalla capacità di riconoscere segnali chiari di affidabilità – o, al contrario, di irregolarità – prima di sottoporsi a qualsiasi trattamento”. “La medicina estetica non è una pratica cosmetica, ma una vera e propria disciplina medica – sottolinea Patrizia Sacchi, tesoriere Fima -. Coinvolge diagnosi, gestione del rischio clinico e responsabilità sanitarie. Per questo il paziente deve sapere cosa osservare, anche a un livello molto elementare.”

Il primo campanello d’allarme: la sede. Il primo segnale riguarda il luogo in cui vengono effettuati i trattamenti. “Uno studio di medicina estetica deve essere chiaramente identificabile come struttura sanitaria – spiega Mauro Rana, consigliere FIME -. Ricevere in un’abitazione privata, in ambienti promiscui o privi di una targa professionale è spesso indice di una situazione irregolare.” Le strutture sanitarie devono essere autorizzate o segnalate secondo le normative regionali e garantire requisiti minimi di igiene, privacy e sicurezza. Ambienti improvvisati o domestici non possono offrire tali garanzie.

Consenso informato: mai solo una firma. Un secondo elemento fondamentale è il consenso informato. “Ogni trattamento di medicina estetica è un atto medico e, come tale, richiede sempre un consenso informato – chiarisce Sacchi. – Non è un semplice foglio da firmare, ma un atto medico e giuridico che presuppone una spiegazione accurata di benefici, limiti, rischi, possibili complicanze e alternative terapeutiche.” Un consenso frettoloso o del tutto assente priva il paziente della possibilità di compiere una scelta consapevole ed è, secondo FIME, uno dei segnali più evidenti di scarsa professionalità.

Farmaci e dispositivi: la tracciabilità è un diritto. Il terzo segnale riguarda la tracciabilità dei farmaci e dei dispositivi medici iniettabili.

“Ogni sostanza utilizzata deve essere tracciabile – spiega ancora Rana -. Il paziente ha diritto a conoscere il nome del prodotto, l’azienda produttrice, il numero di lotto e la data di scadenza.” La mancanza del cosiddetto tagliandino adesivo, che dovrebbe essere consegnato al paziente e anche conservato dal medico nella cartella clinica, rende impossibile qualsiasi verifica in caso di effetti avversi e ostacola la continuità delle cure. I filler devono inoltre essere aperti sotto gli occhi del paziente: non è consentito utilizzare fiale già aperte”.

Chi è davvero il professionista. Un quarto aspetto riguarda la qualificazione del professionista. “Il medico estetico deve essere un medico iscritto all’Ordine, verificabile sul sito FNOMCeO – ricorda Sacchi -. L’appartenenza a una società scientifica riconosciuta non è obbligatoria per legge, ma rappresenta un indicatore importante di aggiornamento continuo e adesione a linee guida condivise.” In un settore in costante evoluzione, l’assenza di un percorso formativo strutturato o di un contesto scientifico di riferimento può essere il segnale di un’attività improvvisata.

Prezzi troppo bassi: un campanello d’allarme. Infine, attenzione a prezzi e promozioni eccessivamente basse. “La medicina estetica ha costi legati alla qualità dei prodotti, al tempo dedicato alla visita e alla sicurezza – conclude Sacchi -. Offerte aggressive, sconti a tempo e pacchetti promozionali spesso nascondono una riduzione della qualità, dell’attenzione clinica o della sicurezza del paziente.”

Secondo FIME, la salute non può essere trattata come un bene di consumo qualsiasi: “Un paziente informato non è diffidente, ma responsabile”, conclude la tesoriera FIME. “Pretendere trasparenza, spiegazioni e documentazione non è un segno di sfiducia, ma una forma di tutela della propria salute.”

I 5 segnali che devono insospettire il paziente

Studio non riconoscibile come struttura sanitaria

Abitazioni private, ambienti improvvisati o assenza di targa professionale sono spesso indice di irregolarità. Attenzione anche all’uso di materiali non monouso o non adeguatamente igienizzati.

Assenza o superficialità del consenso informato

Deve essere spiegato, personalizzato e consegnato al paziente prima di ogni trattamento.

Mancanza di tracciabilità dei farmaci e dei dispositivi iniettabili

Il paziente ha diritto a conoscere prodotto, lotto e scadenza di ciò che gli viene iniettato.

Medico non chiaramente identificabile o non verificabile

L’iscrizione all’Ordine dei Medici è essenziale; l’affiliazione a società scientifiche è un ulteriore indicatore di serietà.

Prezzi troppo bassi e promozioni aggressive

Sconti e offerte “a pacchetto” possono nascondere una riduzione della qualità e della sicurezza.