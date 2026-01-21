Medicina, la Federico II è l’Università più scelta dopo la Sapienza di Roma. Terza la Statale di Milano

È la Sapienza la sede al primo posto tra le scelte degli studenti nella seconda tornata per la facoltà da frequentare dopo l’inserimento nella graduatoria di medicina. Segue la Federico II Di Napoli. Al terzo posto, la Statale di Milano. Sono stati 463 i ragazzi che hanno indicato la propria preferenza per la Sapienza; 363 per la Federico; 307 per la Statale. A seguire la facoltà di medicina dell’Università di Padova, indicata da 244 studenti e l’Università di Torino con 227 preferenze. Secondo quanto si apprende, e’ in via di riempimento anche la sede di Tirana dell’Universita’ di Roma Tor Vergata, indicata come prima scelta da 140 studenti (a fronte di 124 posti rimasti disponibili).