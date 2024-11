Medicina: Napoli, al Fatebenefratelli simulazione avanzata in Neonatologia

Formare i medici e gli infermieri che lavorano con i neonati, in particolare quelli prematuri o critici, attraverso un’esperienza pratica e realistica che permette di acquisire competenze cliniche fondamentali, migliorando le capacità decisionali. Questo l’obiettivo del Laboratorio di simulazione avanzata in Neonatologia, realizzato dall’azienda italiana Accurate, inaugurato oggi presso il Dipartimento materno-infantile dell’ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli. Il Laboratorio, strutturato come aula mobile di simulazione, grazie alla presenza di neonati robotizzati e ‘skill trainer’ ad alta fedeltà, si pone come un’eccellenza nazionale per il miglioramento delle competenze pratiche e nella preparazione dei team sanitari. La neonatologia è una disciplina altamente complessa, in cui anche un minimo errore può avere conseguenze gravi per il neonato. Il Laboratorio di simulazione avanzata permetterà ai professionisti di praticare tecniche complesse come la rianimazione neonatale, l’intubazione, la gestione delle emergenze quali la sepsi o l’insufficienza respiratoria, e l’accesso venoso in neonati critici. Questa pratica ripetuta in ambiente sicuro e controllata consente di affinare le abilità tecniche e ridurre l’incertezza nelle situazioni di emergenza reale. Gli operatori sanitari potranno identificare e risolvere problemi legati alla disposizione degli strumenti, all’organizzazione del reparto, o alla logistica, migliorando l’efficienza operativa e riducendo i tempi di risposta nelle situazioni di emergenza. L’uso della simulazione nella formazione è un modo efficace e sicuro per fornire un’esperienza pratica nella gestione dei rischi clinici. La possibilità di farlo all’interno di un Laboratorio di Accurate, società del gruppo Digit’Ed, rappresenta un’opportunità unica.