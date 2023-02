Medicina, Odontoiatria, Veterinaria: ecco i posti disponibili per il 2023

Il ministero dell’Università e Ricerca fissa il numero provvisorio di posti disponibili per Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria nel prossimo anno accademico.

Per Medicina e Chirurgia sono 14.787 i posti al momento previsti. Di questi 576 sono riservati ai candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero.

Sono in totale 1.384 i posti provvisoriamente disponibili per i corsi di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria. Di questi, i posti riservati ai candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero sono 95.

Il decreto prevede temporaneamente 1.082 posti per Medicina veterinaria e 59 posti per i candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero.

L’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria per il prossimo anno accademico avviene a seguito del superamento della prova d’esame “Tolc” (Test OnLine Cisia). La prova può essere ripetuta più volte. La prima finestra prevista per il 2023 è tra il 13 e il 22 aprile.

Mentre la seconda è fissata tra il 15 e il 25 luglio. Nell’ambito di queste sessioni ciascun ateneo individua i giorni e i turni di erogazione delle prove.