Medicina Rigenerativa, Francesco D’Andrea nominato nel Tavolo tecnico regionale

Il professore Francesco D’Andrea, direttore del dipartimento di chirurgia plastica e medicina estetica del AOU Federico II di Napoli, ha ottenuto la nomina come componente del tavolo tecnico regionale voluto dal Governatore Vincenzo De Luca sulla medicina rigenerativa. “L’obiettivo del tavolo tecnico presieduto dal neo direttore generale del Policlinico Federico II dott. Giuseppe Longo – afferma D’Andrea – è quello di mettere ordine in un campo di estrema attualità come la medicina rigenerativa, attraverso una classificazione, definizione e codifica delle diverse procedure che rientrano in quest’ambito. Allo stato attuale esiste una grande confusione su quello che si intende per medicina rigenerativa ed una notevole carenza di norme e regole ”.

La medicina rigenerativa nelle sue varie forme interessa diverse discipline medico chirurgiche e come tale ha avuto un notevole incremento negli ultimi anni. Per quanto riguarda la chirurgia estetica e ricostruttiva ha avuto un incremento negli ultimi 2 anni che è stato superiore al 30% sfiorando in alcuni casi il 50%. “Per medicina rigenerativa in chirurgia plastica intendiamo varie procedure tra cui spiccano quelle basate sui fattori di crescita e sulle cellule mesenchimali proprie dell’organismo in grado di riparare tessuti lesi da patologie di vario genere. Ferite difficili, ricostruzione della mammella dopo tumore sono solo alcuni degli esempi più significativi nel campo della chirurgia ricostruttiva. Largo spazio è riservato poi ai trattamenti di tipo estetico per correggere cicatrici o più comunemente i segni dell’invecchiamento. In particolare esistono nuovi protocolli che utilizziamo con successo in questo settore da noi testati presso l’Università Federico II di Napoli”. A ottobre D’Andrea sarà il Presidente del settantesimo congresso nazionale dei chirurghi plastici italiani (Napoli, Stazione Marittima, 6-7-8 ottobre 2022) che affronterà diversi argomenti di attualità relativi alla Chirurgia Plastica tra cui anche quello delle nuove frontiere della medicina rigenerativa.