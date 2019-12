“Medicina solidale” al Monaldi

Domani, alle ore 12, presso l’Ospedale Monaldi, il Cardinale Crescenzio Sepe, il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, Maurizio di Mauro, e Gianmaria Ferrazzano, promotore e presidente di “Medicina Solidale”, sottoscriveranno un protocollo di intesa per l’avvio del progetto di Medicina Solidale che prevede l’erogazione di prestazioni sanitarie gratuite a persone indigenti.

Saranno presentate, nel contempo, le iniziative del “Natale ai Colli”, che prenderà il via il prossimo 7 dicembre con l’accensione delle luminarie natalizie nei tre presidi ospedalieri dell’azienda dei Colli e con momenti di musica e spettacolo e che, dal 9 al 13, vedrà il personale dei tre ospedali (Monaldi, Cotugno e CTO) erogare prestazioni sanitarie gratuite a persone bisognose di assistenza che saranno indicate dalla Curia.