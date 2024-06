Medio Oriente, Blinken in Egitto: pressioni su Hamas affinché accetti l’accordo

“Tutti credono in un futuro in cui israeliani e palestinesi possano vivere in pace”

Il Cairo, 10 giu. (askanews) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken al Cairo, in Egitto, prima di volare verso Israele, ha invitato i Paesi della regione a “fare pressione” sul movimento islamista palestinese Hamas affinché accetti un cessate-il-fuoco nella striscia di Gaza.”Da quando il presidente ha presentato questa proposta i Paesi di tutta la regione e del mondo, così come le organizzazioni internazionali, l’hanno approvata. Israele l’ha accettata e l’unica eccezione in questo momento, è Hamas. Il mio messaggio ai governi e alle popolazioni della regione è dunque: se volete un cessate-il-fuoco, fate pressione su Hamas perché dica di sì”, ha detto Blinken.”Credo fermamente – questa è la mia ottava visita nella regione dal 7 ottobre – che la stragrande maggioranza della gente, in Israele, in Cisgiordania, a Gaza, in tutta la regione e in tutto il mondo, vogliono e credono in un futuro in cui israeliani e palestinesi possano vivere in pace e sicurezza”, ha concluso il segretario di Stato Usa.