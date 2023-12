Medio Oriente, il Capo di Stato Maggiore dell’IDF in prima linea con le truppe

Il Generale Herzi Halevi assieme ai suoi soldati nel Sud della Striscia di Gaza

Striscia di Gaza, 4 dic. (askanews) – Il Capo di Stato Maggiore dell’IDF, le forze di Difesa israeliane, Generale Herzi Halevi è sceso in prima persona per le strade della Striscia di Gaza, al fianco delle sue truppe impegnate nei combattimenti contro i palestinesi di Hamas, seguiti agli attacchi terroristici del 7 ottobre 2023.Le immagini sono state rilasciate dallo stesso esercito israeliano che, di recente, ha inviato decine di carri armati nel sud di Gaza nell’ambito dell’offensiva contro Hamas e i suoi alleati nel territorio assediato, nonostante la preoccupazione globale per l’aumento delle morti di civili.Gli Stati Uniti, attraverso il Segretario di Stato americano Antony Blinken, hanno chiesto al governo israeliano di evitare una campagna militare nel sud della Striscia di Gaza simile a quella condotta nel nord, con un così alto numero di vittime civili e sfollati.