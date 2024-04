Medio Oriente, Macron a Bruxelles: favorevoli a nuove sanzioni all’Iran

“È nostro dovere ampliarle e focalizzarle sul regime di Teheran”

Bruxelles, 17 apr. (askanews) – “Penso che dobbiamo già adottarle (le sanzioni, ndr) e imporle all’Iran ed essere in grado di andare oltre ciò che è previsto oggi, lo difenderò domani, questa sera, durante questo Consiglio. Questo è quanto ho sostenuto con il G7 di domenica pomeriggio. Siamo favorevoli all’introduzione di sanzioni che potrebbero colpire anche tutti coloro che contribuiscono alla produzione di missili, droni utilizzati durante l’attacco tra sabato scorso e domenica e che vengono utilizzati anche sul teatro ucraino, vi ricordo. E quindi il nostro dovere è di ampliare queste sanzioni e focalizzarle sul regime di Teheran”.Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, a margine del vertice Ue a Bruxelles per decidere in merito a nuove sanzioni contro l’Iran dopo l’attacco di Teheran contro Israele.