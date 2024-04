BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Noi l’abbiamo sempre detto: bisognava subito far cessare il fuoco a Gaza. Non bisogna andare avanti con un’escalation militare”. Lo dice Sabrina Pignedoli, eurodeputata del Movimento 5 Stelle, in merito al recente attacco iraniano contro Israele.

xf4/sat/gsl