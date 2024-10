Medio Oriente, Schlein “Governo chieda embargo totale armi a Israele”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo tutti condannato con forza l’attacco all’Unifil, chi attacca l’Onu attacca il mondo, non è solo inaccettabile ma è un punto di non ritorno nell’attacco sfrontato al multilateralismo e anche all’Italia e non si capisce se pensa di poter fermare Netanyahu con le telefonate o con atti concreti. Chiediamo al governo di unirsi agli altri governi europei che stanno chiedendo l’embargo totale all’invio di armi a Israele da parte di tutti i Paesi”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre.

