BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Netanyahu vuole rendere endemica la guerra, fino alla presunta vittoria contro gli avversari designati: Hamas, Hezbollah, Iran. Queste guerre non si vincono. Da parte dell’Europa serve un’azione politica all’altezza, che parta dal riconoscimento dello Stato palestinese”. Lo dice l’eurodeputato del Partito Democratico Marco Tarquinio, in merito alla crisi in Medio Oriente.

