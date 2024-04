“Chi lo sostiene dovrebbe riconsiderare il proprio comportamento”

Doha, 17 apr. (askanews) – “È ovvio che Netanyahu sta cercando di trascinare la nostra regione in guerra per rimanere al potere. Coloro che sostengono incondizionatamente Netanyahu dovrebbero riconsiderare urgentemente il proprio comportamento”.Così il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, durante una iconferenza stampa in Qatar, a più di sei mesi dall’inizio del conflitto tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza.