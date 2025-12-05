Mediobanca: accordo per uscita Nagel e Vinci, 5 milioni a testa

Milano, 5 dic. (askanews) – Sono stati sottoscritti gli accordi per la risoluzione dei rapporti di lavoro subordinato dell’ex amministratore delegato Alberto Nagel e del dg Francesco Saverio Vinci, secondo i termini approvati dal cda di Mediobanca del 1 dicembre. Lo comunica una nota di Piazzetta Cuccia. A Nagel e Vinci andranno complessivamente 5 milioni di euro a testa, tetto massimo previsto dalla politica di remunerazione della banca.

Nel dettaglio, per Nagel è previsto il riconoscimento, alla cessazione del rapporto di lavoro, dell’importo di 4.300.000 euro lordi (entro il limite corrispondente al costo del preavviso, incluso il corrispettivo per le rinunce connesse al rapporto di lavoro e alle cariche sociali). Inoltre, è previsto il riconoscimento dell’importo di 700.000 euro lordi per impegni di non concorrenza, non sollecitazione e non storno differenziati per un periodo fra i sei e i dodici mesi successivi alla data di cessazione e da riconoscere al termine del periodo massimo.

Quanto a Vinci il riconoscimento, alla cessazione del rapporto di lavoro, dell’importo di 4.625.000 lordi (entro il limite corrispondente al costo del preavviso, incluse le rinunce connesse al rapporto di lavoro e alle cariche sociali). Inoltre è previsto il riconoscimento dell’importo di 375.000 euro lordi per impegni di non concorrenza, non sollecitazione e non storno per un periodo tre mesi successivi alla data di cessazione e da riconoscere al termine del periodo stesso.

Restano invariati i diritti retributivi già maturati nell’ambito ed in esecuzione dei regolamenti dei pregressi piani di incentivazione di breve e di medio-lungo termine, nelle modalità e condizioni previste dalle Politiche e da detti piani.