Mediobanca, advisor raccomanda voto favorevole per l’Ops su Banca Generali

Il proxy advisor Glass Lewis conferma la propria raccomandazione per i soci di Mediobanca di votare a favore dell’Ops su Banca Generali in vista dell’assemblea prevista per il 21 agosto. “Raccomandiamo agli azionisti di votare a favore di questa proposta”, spiegano gli analisti. “Constatiamo che la società ha adottato misure per agevolare le trattative con AG al fine di contribuire al completamento dell’Offerta, compresi gli sforzi per affrontare la condizione sospensiva secondo cui Mediobanca, AG e BG devono negoziare e sottoscrivere un accordo di partnership strategica e industriale a lungo termine”, sottolineano gli analisti di Glass Lewis: “Continuiamo a ritenere che gli azionisti di Mediobanca dovrebbero sostenere la proposta della Società e rileviamo che il rapporto di cambio proposto nell’Offerta rimane invariato”. “È inoltre probabile – aggiungono – che gli investitori siano a conoscenza del fatto che il consiglio di amministrazione di Mediobanca ha respinto l’Offerta di Mps nel luglio 2025 e che il titolo della Società continua a essere scambiato a un valore superiore rispetto al valore implicito dell’offerta di MPS per le azioni della società”.