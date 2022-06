Mediobanca conclude il programma di acquisto di azioni proprie

Mediobanca annuncia di aver completato il programma di acquisto di azioni proprie. Un’operazione avviata a dicembre 2021. Il programma si è svolto nei termini autorizzati dall’assemblea del 28 ottobre 2021 e dalla Banca Centrale Europea. In particolare, Mediobanca ha acquistato 25.871.097 azioni proprie, pari a quasi il 3 per cento del capitale sociale (limite massimo previsto dal programma). Conformemente all’autorizzazione assembleare, il prezzo minimo di acquisto non è mai stato inferiore al valore nominale del titolo (pari a 0,51 euro) e il prezzo massimo non ha superato del 5 per cento il costo di riferimento del titolo. Inoltre gli acquisti sono stati effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili.