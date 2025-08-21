Mediobanca, l’assemblea degli azionisti dice no all’offerta su Banca Generali

Lunedi’ 18 era arrivata l’autorizzazione della Banca centrale europea (Bce) a Mediobanca ad acquisire il controllo diretto di Banca Generali, Il 16 agosto i siti web dei rispettivi azionisti istituzionali di Mediobanca, avevano fornito una disclosure anticipata delle proprie deleghe di voto a sostegno dell’operazione che era stata anche sostenuta dal mercato. Ma l’assemblea degli azionisti di Piazzetta Cuccia che si e’ riunita oggi con la presenza del 78 per cento del capitale, passaggio obbligato in osservanza della passivity rule cui e’ sottoposta Mediobanca, ha deciso diversamente respingendo la proposta per l’ops sulla totalita’ delle azioni ordinarie di Banca Generali. Dopo il via libera della Bce l’ad di Mediobanca Alberto Nagel aveva ricordato che Banca Generali “e’ sempre stata, negli anni, un target privilegiato per Mediobanca in ragione del fondamento industriale e strategico di una eventuale integrazione tra i due gruppi. Come e’ noto, gia’ nel 2020 Mediobanca ha inviato ad Assicurazioni Generali proposte per una possibile integrazione”. Invece oggi la doccia fredda della decisione dell’assemblea, commentata con amarezza da Nagel che ha definito il no all’offerta “un’opportunita’ mancata per effetto del voto espresso, in particolare, da azionisti che, anche nell’attivita’ di engagement, hanno manifestato un evidente conflitto di interesse, anteponendo quello relativo ad altre situazioni/asset italiani a quello di azionisti di Mediobanca”. Per Nagel “risulta, infatti, evidente dal voto che coloro i quali non si sono trovati in questa posizione si sono espressi a favore (mercato in primis), in linea con le raccomandazioni dei proxy advisors internazionali. Si tratta chiaramente di un’opportunita’, per ora, mancata per lo sviluppo della nostra Banca e del sistema finanziario italiano. Continueremo ad essere concentrati sull’esecuzione del nostro Piano ‘One Brand – One Culture’ convinti della superiore generazione di valore rispetto all’alternativa rappresentata dall’offerta di Mps”.

L’offerta oggi ha avuto il via libera da parte del 35 per cento del capitale sociale, rappresentato per il 25 per cento da investitori istituzionali e per il 10 per cento da investitori privati; I contrari, sono stati 10 per cento del capitale sociale, sostanzialmente il Gruppo Caltagirone; gli astenuti il 32 per cento, di cui il 20 per cento Delfin, il cinque per cento Casse previdenziali italiane (Enasarco, Enpam, Forense), il tre per cento investitori istituzionali (Amundi, Anima, Tages), il due per cento Edizione Holding, e il due per cento Unicredit. I voti favorevoli sono venuti in particolare da Norges, il maggiore fondo sovrano al mondo e investitori nordamericani come California state teachers’ retirement system (fondo pensione californiano che e’ il piu’ grande al mondo nella categoria degli insegnanti con un portafoglio che vale oltre 350 miliardi di dollari), California public employees’ retirement system, Canada pensions plan (fondo pensione canadese, con oltre 700 miliardi di dollari di asset in gestione, che si e’ presentato all’assemblea di Piazzetta Cuccia del 2024 con in portafoglio lo 0,12 per cento delle azioni), New York City comptroller (asset manager che gestisce i portafogli di investimento dei cinque sistemi pensionistici della Grande Mela, amministrando 285 miliardi di dollari, e titolare di 115 mila azioni Mediobanca) e Florida state board of administration, fondo pensione che gestisce complessivamente 260 miliardi di dollari in investimenti, ha depositato 1,26 milioni di azioni Mediobanca (equivalenti allo 0,15 per cento circa) nell’assemblea dell’ottobre 2024.

La decisione di Norges e delle cinque casse previdenziali nordamericane confermava quella gia’ formulata in vista della precedente convocazione dell’assemblea di Mediobanca (poi rinviata) e si allineava al giudizio unanime, favorevole all’ops su Banca Generali, espresso da parte dei principali proxy advisor (ISS e Glass Lewis, insieme a Pirc, agenzia europea specializzata sui fondi pensione). Dopo la decisione del Consiglio Nagel ha ringraziato “tutti coloro che in questi anni hanno creduto e sostenuto il processo di forte crescita e trasformazione di Mediobanca e che hanno supportato l’operazione Banca Generali come ulteriore e definitivo tassello nella creazione di un Wealth Manager di respiro internazionale”.