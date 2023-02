Mediobanca: Moda, nel 2021 Prada prima per ricavi, poi Luxottica e Calzedonia. Fendi la più redditizia

Nel 2021 le prime venti aziende di moda hanno rappresentato da sole oltre la metà del fatturato aggregato. Al primo posto per ricavi si è confermata Prada (3,4mld) che ha preceduto Luxottica Group (3,2mld), consolidata dalla multinazionale EssilorLuxottica, e Calzedonia Holding (2,5mld). Seguono Moncler e Giorgio Armani con un giro d’affari di 2mld ciascuno. E’ quanto emerge dal rapporto di Mediobanca.

La redditività segnala una dinamica calante: l’ebit margin è sceso dal 12,1% del 2019 al 10,6% del 2021, dopo l’impatto dirompente della crisi quando si era fermato al 4,5%. Il comparto pelli, cuoio e calzature riporta i margini più soddisfacenti (15,7% nel 2021), seguito dall’occhialeria (12,3%). Abbigliamento e gioielleria sono gli unici due settori produttivi ad aver migliorato i margini nel triennio, superando i livelli pre-crisi. I prodotti di alta qualità continuano a premiare la redditività, con l’alta gamma a chiudere il 2021 con un ebit margin del 10,8%, il 46% al di sopra dei valori dei produttori mass market (7,4%). Il podio per redditività vede al primo posto Fendi (32,8%), davanti a Renato Corti (29,5%) e Gingi (29,2%, principale marchio Elisabetta Franchi). Sono rimbalzati del 46,4% sul 2020 gli investimenti che hanno superato dell’8,9% i livelli pre-crisi (330 milioni in più sul 2019). Fra le aziende produttive, nel comparto della gioielleria la crescita è stata anche più consistente (+189,1%). Sul fronte patrimoniale, le aziende della moda hanno rafforzato la propria struttura finanziaria (debiti finanziari sul capitale netto al 40,8% nel 2021 dal 56,8% del 2019), con i produttori di occhiali, abbigliamento e tessuti a distinguersi come i più capitalizzati. La liquidità è salita a livello aggregato dal 38,6% dei debiti finanziari nel 2019 al 55,3% nel 2021. Per le aziende produttive si segnala l’aumento del numero di imprese attribuibili alla fascia investment grade, la cui incidenza è passata dal 79,9% nel 2019 all’87,2% nel 2021.