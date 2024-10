Mediobanca: no disdette ad Accordo consultazione, rinnovato al 2027

Milano, 3 ott. (askanews) – L’accordo di consultazione tra soci di Mediobanca è “automaticamente rinnovato per altri tre anni sino al 31.12.2027”, in quanto “non sono pervenute disdette” entro i termini previsti. Lo riporta un avviso stampa pubblicato da piazzetta Cuccia nel quale si previsa anche che, per effetto di alcune variazioni intervenute, “la percentuale vincolata all’accordo è aumentata da 10,98% a 11,40% del capitale sociale”.

L’incremento, si spiega, è dovuto in parte all’apporto da parte di Finprog Italia di ulteriori 1,6 milioni di azioni, per una partecipazione complessiva pari a 6,1 milioni di azioni (0,73% del capitale), e in parte alla riduzione del numero delle azioni componenti il capitale sociale di Mediobanca per annullamento di azioni proprie in portafoglio.