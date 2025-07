Mediobanca: Ops Mps priva di razionale, prezzo del tutto inadeguato

Milano, 11 lug. (askanews) – “L’Ops di Mps, ostile e priva di razionale, non è conveniente per gli azionisti Mediobanca”. E’ quanto sottolinea l’istituto di piazzetta Cuccia nel comunicato dell’emittente approvato dal cda. Il corrispettivo offerto, si legge, “non è congruo ed è del tutto inadeguato”.

Il cda, spiega Mediobanca, “a seguito di un’attenta valutazione dei termini e delle condizioni descritti nel documento di offerta pubblicato da Mps il 3 luglio e delle altre informazioni disponibili, tenuto conto altresì dei rischi e delle incertezze evidenziati nella predetta documentazione, ritiene l’offerta Mps ostile e non concordata con l’emittente, priva di razionale industriale e di convenienza per gli azionisti Mediobanca”. Il cda “ritiene altresì che il corrispettivo offerto da Mps sia non congruo e del tutto inadeguato”.