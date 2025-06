Mediobanca, rinviata l’assemblea per l’ok all’Ops su Banca Generali

Rinviata al 25 settembre l’attesa conta tra i soci Mediobanca sul futuro di Piazzetta Cuccia. Con una decisione a sorpresa, al termine di un Cda straordinario convocato all’ultimo minuto, il board ha infatti posticipato l’assemblea sull’offerta pubblica di scambio su Banca Generali, prevista per domani, rimandando un voto che si preannunciava sempre più sul filo di lana, se non quasi ormai compromesso. Il comunicato di Mediobanca motiva la decisione con la volontà di dare risposte a quegli azionisti che, per potersi esprimere, chiedevano di conoscere la posizione delle Generali, in particolare sugli accordi commerciali che sono condizione di efficacia dell’ops. «Solo lo scorso giovedì 12 giugno, a ridosso della riunione assembleare del 16 giugno, Assicurazioni Generali ha divulgato un comunicato stampa segnalando, per la prima volta, di aver avviato un processo di analisi della proposta avanzata da Mediobanca e delle sue implicazioni commerciali, economiche e di valore», ha notato il cda di Piazzetta Cuccia, chiarendo che «tale elemento di novità richiede di tener conto delle disponibilità e delle tempistiche di Assicurazioni Generali, alla luce dell’auspicio espresso da una parte della compagine sociale, di conoscere la posizione della compagnia sull’offerta». Secondo fonti di mercato, il processo di engagement condotto dal board con i soci in vista dell’assemblea, che secondo Mediobanca «ha confermato l’esistenza di un largo supporto del mercato all’offerta», avrebbe anche sempre più evidenziato la presenza di un gruppo di azionisti, con partecipazioni sia in Piazzetta Cuccia che in Generali, più interessati a capire le implicazioni dell’operazione sulla compagnia del Leone che sulla stessa Mediobanca.