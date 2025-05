Mediocredito Centrale, accordo con AGART per rilanciare Artigiancassa

Mediocredito Centrale S.p.A. e AGART S.p.A., società partecipata da Confartigianato, CNA, Casartigiani e Fedart Fidi, hanno firmato un accordo per l’acquisto congiunto dell’intermediario finanziario B.G.A S.p.A., rispettivamente con una quota di 80% e 20%, con l’obiettivo di farne la fabbrica prodotto per rispondere alle esigenze creditizie e finanziarie degli artigiani e, più in generale, dei piccoli operatori economici anche raccogliendo e valorizzando l’eredità dello storico marchio Artigiancassa.

La partnership tra Mediocredito Centrale e AGART mira a dare risposte immediate e puntuali ad un settore produttivo che rappresenta l’ossatura dell’Italia e del nostro Made in Italy, con l’offerta di soluzioni di finanziamento a medio lungo termine attraverso un modello di servizio che unisce i vantaggi dell’interazione personale negli oltre 200 Artigiancassa Point diffusi su tutto il territorio nazionale e delle soluzioni di finanziamento digitale sviluppate da Mediocredito Centrale.

Il perfezionamento dell’acquisto è subordinato al soddisfacimento di tutte le condizioni sospensive previste nell’accordo e all’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità regolatorie competenti.