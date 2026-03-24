Mediocredito Centrale approva i bilanci 2025: utile consolidato a 82,7 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Centrale ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, comprensivi della rendicontazione di sostenibilità.

I risultati, già comunicati al mercato lo scorso 9 febbraio, evidenziano un utile netto pari a 40,85 milioni di euro per la capogruppo e 82,7 milioni di euro a livello consolidato.

Il progetto di bilancio prevede inoltre la destinazione dell’utile 2025 con 2,04 milioni di euro a riserva legale e 38,8 milioni a riserva straordinaria.

La documentazione completa, corredata dalle relazioni della società di revisione e del collegio sindacale, sarà resa disponibile nei termini di legge presso la sede sociale e consultabile online sul sito istituzionale e sulla piattaforma autorizzata 1Info.