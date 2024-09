Mediocredito Centrale e Bdm Banca, 10 borse di studio per i giovani talenti musicali del Sud

L’Accademia Chigiana comunica che “a conclusione dei corsi estivi accademici di alto perfezionamento e del Chigiana International Festival & Summer Academy 2024 Tracce, sulla base dell’insindacabile giudizio dei docenti e della direzione dell’Accademia sono state assegnate le 10 borse di studio del valore di 1.500 euro ciascuna, istituite grazie al generoso contributo di Mediocredito Centrale e BdM Banca ad altrettanti giovani talenti musicali provenienti dalle regioni del Mezzogiorno d’Italia, iscritti ai corsi estivi di Alto perfezionamento dell’Accademia Chigiana nel 2024″.

Frutto della partnership avviata quest’anno tra l’Accademia Chigiana e le due banche del Gruppo Mediocredito Centrale, le borse di studio rappresentano, s legge in una nota “un’opportunità unica e senza precedenti di sostegno ai giovani talenti musicali del Mezzogiorno e al loro perfezionamento, favorendone l’avvio della carriera e il contatto con i più grandi nomi del panorama musicale internazionale, e contribuendo concretamente a promuovere l’eccellenza artistica e culturale italiana”.

Per la Summer Academy 2024 sono giunti a Siena più di 450 allievi da oltre 50 Paesi. Di questi, 24 giovani talenti provenienti dalle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) hanno superato le selezioni per avere accesso all’Accademia Musicale Chigiana, scegliendo 11 dei 30 corsi attivati: in particolare, quello tenuto da Lilya Zilberstein per il pianoforte, da Ilya Gringolts per il violino, da Bruno Giuranna per la viola e la musica da camera, da David Geringas per il violoncello, da Giuseppe Ettorre per il contrabbasso, da Patrick Gallois per il flauto, da Eliot Fisk per la chitarra. E ancora, il corso “Chitarra e nuova musica per chitarra” tenuto da Giovanni Puddu, quello di live electronics, sound and music computing di Alvise Vidolin, quello di clavicembalo, basso continuo e fortepiano di Florian Birsak e, infine, quello coordinato da Simone Fontanelli dedicato alla composizione contemporanea per strumenti antichi.

Al termine della Summer Academy, le 10 borse di studio sono state assegnate alle allieve e allievi Elenoire Giovannardi, violino (Abruzzo); Gabriele Melone, violoncello (Molise); Francesco Sanarico, contrabbasso (Campania); Chiara Mallozzi, composizione contemporanea per strumenti antichi (Campania); Filomena Bonafine, clavicembalo; (Basilicata); Gabriele Mastrototaro flauto (Puglia); Miriana Riviello, contrabbasso (Puglia); Fulvio Nicolosi, pianoforte (Sicilia); Gabriele Caputo, chitarra (Sicilia); Giulia Greco, violino (Sardegna).

L’esito delle attribuzioni delle borse di studio restituisce una distribuzione globale comprensiva di eccellenze da tutte le regioni del Mezzogiorno tra quelle da cui sono pervenute le partecipazioni, contemplando altresì un numero equivalente di allieve e allievi. Le attribuzioni, inoltre, valorizzano giovani talenti che si sono particolarmente distinti all’interno dei rispettivi corsi di alto perfezionamento presso l’Accademia Chigiana di Siena.

La 93ª edizione dei Corsi estivi di Alto Perfezionamento musicale dell’Accademia Chigiana, che si è svolta a Siena dal 4 luglio al 2 settembre 2024,ha previsto 30 corsi e 5 laboratori di produzione, con docenti tra i principali protagonisti della scena musicale internazionale, in una sinergia unica e inscindibile tra corsi di formazione e le attività produttive del Chigiana International Festival, delle quali tutti gli allievi dei corsi sono stati parte attiva. Con 850 richieste di ammissione pervenute da oltre 50 Paesi del mondo, sono stati più di 400 gli studenti ammessi.