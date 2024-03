Mediocredito Centrale, intesa con il Fei: Aiuti alle Pmi del Centro-Sud che investono in innovazione

Le banche del Gruppo Mediocredito Centrale e il Fondo europeo per gli Investimenti (Fei) hanno siglato un accordo a supporto delle piccole e medie imprese e delle MidCap che vogliono investire in innovazione, digitalizzazione e sostenibilità, con particolare attenzione a quelle che operano nel Centro-Sud.

Con la copertura della garanzia del Fei, Bdm Banca, Cassa di Risparmio di Orvieto e la Capogruppo Mediocredito Centrale possono erogare i finanziamenti InvestEU Innovation&Digitalisation e InvestEU Sustainability, con importo fino a 2 milioni per singolo progetto e durata compresa tra 2 e 8 anni.

I finanziamenti chirografari, supportati dalla garanzia Fei fino all’80% per le imprese del Mezzogiorno e fino al 70% per tutte le altre imprese, sono destinati a PMI (aziende con meno di 250 dipendenti a livello consolidato) e MidCap (minimo 250 e massimo di 499 dipendenti a livello consolidato).

Per utilizzare la garanzia devono essere rispettati i criteri stabiliti dal FEI per ciascuno dei tre ambiti previsti per i finanziamenti. In particolare, per l’innovazione le imprese devono investire i proventi dell’operazione in nuovi prodotti, processi o servizi, metodi di produzione o di consegna oppure rientrare in una delle seguenti categorie: imprese in “rapida crescita”, a significativo potenziale di innovazione o ad alta intensità di R&I.

Per la digitalizzazione le imprese devono utilizzare i finanziamenti per sviluppo di modelli di business innovativi, gestione della supply chain, sicurezza informatica, digitalizzazione, formazione e aggiornamento.

Per la sostenibilità l’operazione da finanziare deve avere come finalità la mitigazione dei cambiamenti climatici e dell’impatto ambientale, la transizione verso una economia circolare, la gestione sostenibile delle risorse naturali, la protezione e il ripristino della biodiversità o qualificarsi come “Investimento Verde in Agricoltura e Silvicoltura” o “Investimento di accessibilità sociale”.

“Grazie a questo accordo potremmo sostenere e affiancare PMI e MidCap nel loro percorso verso la doppia transizione digitale ed ambientale, contribuendo alla loro crescita. Innovazione, digitalizzazione e sostenibilità sono leve di sviluppo imprescindibili per le imprese che vogliono accrescere la loro competitività sui mercati” ha dichiarato Francesco Minotti, Ad della Capogruppo Mediocredito Centrale.